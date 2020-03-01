Плющев — о «Локомотиве»: у «Йокерита» большие планы и перспективы, предпочтение отдам ему

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом».

«Йокерит» — более опытная команда, более мастеровитая. Я бы сказал, в этой серии будет молодость против мастерства. Я бы отдал предпочтение «Йокериту» при том, что финны попали в плей-офф с достаточно высокого места. У них большие планы и перспективы, и задачи на стоят не просто попасть в плей-офф, а, возможно, даже финал Кубка Гагарина», — сказал Плющев «Чемпионату».

Первый матч серии состоится сегодня, 1 марта, в Хельсинки. Начало матча — в 17:00 мск. Финский клуб заняле третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, ярославский клуб остался шестым.