Митчелл — об «Ак Барсе»: не знаю, кто такой Галиев. Я всё ещё новичок в КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Зак Митчелл поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
«Мы чувствуем себя хорошо, стараемся как можно больше тренироваться, чтобы подойти к игре наиболее подготовленными. Мы уже играли против них и знаем, на каких игроков стоит обратить внимание. Это Азеведу, который очень хорош, Фрэттин, Кормье тоже хорош. У них также есть хорошие русские игроки и очень сильная вратарская линия. Что я могу сказать о Галиеве? Галиев как? Извините, я не знаю, кто это. Я всё ещё новичок в этой лиге.
Здорово, что в России и особенно в Татарстане есть такое противостояние. Такие игры проходят наиболее ожесточённо, каждый хочет показать, кто здесь лучший. То, что мы с «Ак Барсом» встретимся в плей-офф, придаст особую принципиальность этому противостоянию – это будет как вишенка на торте», – цитирует Митчелла «Спорт Бизнес Online».
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