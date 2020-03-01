«Сан-Хосе» разгромил «Питтсбург», уступивший в шестом матче кряду
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев. Для команды Майка Салливана этот проигрыш стал шестым кряду.
Счёт был открыт под занавес первого периода, когда форвард «акул» Эвандер Кейн реализовал выход «один в ноль» с Тристаном Джарри. Во втором периоде сначала отличился Тимо Майер, а затем цели достиг бросок Йоэля Келльмана. В начале заключительной трети успех праздновал Логан Кутюр, удачно сыгравший на подправлении. Окончательный счёт установил Джо Торнтон.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Кейн (Власик) – 18:48' (5x5) 2:0 Майер (Сёренсен, Ферраро) – 31:12' (5x5) 3:0 Келльман (Сёренсен) – 34:15' (5x5) 4:0 Кутюр (Ферраро, Кейн) – 46:14' (5x5) 5:0 Торнтон (Майер) – 56:01' (5x5)
«Питтсбург» не знает побед с 19 февраля 2020 года, когда обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). В следующем матче подопечные Салливана сыграют с «Оттавой Сенаторз».
Салливан — о неудачной серии «Питтсбурга»: нужно взять себя в руки и вернуться в борьбу
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