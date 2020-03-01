«Сан-Хосе» разгромил «Питтсбург», уступивший в шестом матче кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев. Для команды Майка Салливана этот проигрыш стал шестым кряду.

Счёт был открыт под занавес первого периода, когда форвард «акул» Эвандер Кейн реализовал выход «один в ноль» с Тристаном Джарри. Во втором периоде сначала отличился Тимо Майер, а затем цели достиг бросок Йоэля Келльмана. В начале заключительной трети успех праздновал Логан Кутюр, удачно сыгравший на подправлении. Окончательный счёт установил Джо Торнтон.

«Питтсбург» не знает побед с 19 февраля 2020 года, когда обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). В следующем матче подопечные Салливана сыграют с «Оттавой Сенаторз».