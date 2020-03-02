Плющев — о серии «Динамо» — «Спартак»: очень велика вероятность, что увидим семь матчей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и «Спартаком».
«В этой паре очень велика вероятность, что мы увидим семь матчей. Два принципиальных соперника, тут дополнительной рекламы делать не надо. «Спартак» в позапрошлом году лишил «Динамо» шансов попасть в плей-офф, думаю, бело-голубые это помнят. Ну а то, что «Спартак» в состоянии в этом году решать большие задачи, тоже не новость, команда не раз вытягивала даже проигранные матчи.
Игры в этой серии будут очень непростыми, но очень зрелищными для болельщиков. Сложно сказать, кто выйдет победителем, соперники практически равные, и в турнирной таблице они близко, и по очкам они рядом. Тут могут сработать различные факторы – как сыграют вратари, насколько будет аккуратная игра в обороне, под своими воротами. Я бы не осмелился кого-то из них выделить, но, возможно, это будет «Спартак», — сказал Плющев «Чемпионату».
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