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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 29 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 29 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

29 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи, благодаря чему в четвёртый раз в карьере набрал как минимум 80 очков в регулярном чемпионате. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил 20-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 5 секунд и завершил матч с показателем полезности «-3». У нападающего «Оттавы» Артёма Анисимова дубль.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Айлендерс»26 из 3086,70:4
Василевский«Тампа»18 из 2185,74:3
Бобровский«Флорида»27 из 2993,12:3 Б
Худобин«Даллас»26 из 2989,73:4 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+1+10501-19,38
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+00011043%14,23
Кучеров (н)«Тампа»0+2-10210-21,44
Дадонов (н)«Флорида»0+000101-20,31
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0+22100-16,37
Наместников (н)«Колорадо»0+0001100%13,11
Свечников (н)«Каролина»0+0-32510-17,05
Анисимов (н)«Оттава»2+0+1010000%18,27
Гурьянов (н)«Даллас»1+0+10210-13,20
Радулов (н)«Даллас»0+002223-15,52
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00001017%12,28
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-1001054%15,33
Сергачёв (з)«Тампа»0+2-12111-21,53
Задоров (з)«Колорадо»0+000120-14,48
Зайцев (з)«Оттава»0+002123-22,19
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10142-15,27
Куликов (з)«Виннипег»0+002120-19,05
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Ещё чуть-чуть — и Никита доберётся до гроссмейстерской отметки в 30 передач за сезон.
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