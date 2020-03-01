Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 29 февраля 2020 года

29 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи, благодаря чему в четвёртый раз в карьере набрал как минимум 80 очков в регулярном чемпионате. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил 20-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 5 секунд и завершил матч с показателем полезности «-3». У нападающего «Оттавы» Артёма Анисимова дубль.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Айлендерс» 26 из 30 86,7 0:4 Василевский «Тампа» 18 из 21 85,7 4:3 Бобровский «Флорида» 27 из 29 93,1 2:3 Б Худобин «Даллас» 26 из 29 89,7 3:4 Б

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 +1 0 5 0 1 - 19,38 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 1 1 0 43% 14,23 Кучеров (н) «Тампа» 0+2 -1 0 2 1 0 - 21,44 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 0 1 0 1 - 20,31 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 +2 2 1 0 0 - 16,37 Наместников (н) «Колорадо» 0+0 0 0 1 1 0 0% 13,11 Свечников (н) «Каролина» 0+0 -3 2 5 1 0 - 17,05 Анисимов (н) «Оттава» 2+0 +1 0 10 0 0 0% 18,27 Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 +1 0 2 1 0 - 13,20 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 2 2 2 3 - 15,52 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 1 0 17% 12,28 Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 -1 0 0 1 0 54% 15,33 Сергачёв (з) «Тампа» 0+2 -1 2 1 1 1 - 21,53 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 1 2 0 - 14,48 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 2 1 2 3 - 22,19 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 -1 0 1 4 2 - 15,27 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 0 2 1 2 0 - 19,05

Кучеров повторил достижение Могильного и Дацюка