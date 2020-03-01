Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 29 февраля 2020 года
29 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи, благодаря чему в четвёртый раз в карьере набрал как минимум 80 очков в регулярном чемпионате. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил 20-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 5 секунд и завершил матч с показателем полезности «-3». У нападающего «Оттавы» Артёма Анисимова дубль.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Айлендерс»
|26 из 30
|86,7
|0:4
|Василевский
|«Тампа»
|18 из 21
|85,7
|4:3
|Бобровский
|«Флорида»
|27 из 29
|93,1
|2:3 Б
|Худобин
|«Даллас»
|26 из 29
|89,7
|3:4 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|+1
|0
|5
|0
|1
|-
|19,38
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|43%
|14,23
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|21,44
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|20,31
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|+2
|2
|1
|0
|0
|-
|16,37
|Наместников (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|0%
|13,11
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-3
|2
|5
|1
|0
|-
|17,05
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|2+0
|+1
|0
|10
|0
|0
|0%
|18,27
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|13,20
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|2
|2
|2
|3
|-
|15,52
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|17%
|12,28
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|54%
|15,33
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+2
|-1
|2
|1
|1
|1
|-
|21,53
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|14,48
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|2
|1
|2
|3
|-
|22,19
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|1
|4
|2
|-
|15,27
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|2
|1
|2
|0
|-
|19,05
Кучеров повторил достижение Могильного и Дацюка
«Он протанцевал через всю зону соперника!» Гусев создал крутой гол для Братта
Ещё чуть-чуть — и Никита доберётся до гроссмейстерской отметки в 30 передач за сезон.
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