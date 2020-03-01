Смит: когда Анисимов так играет, складывается ощущение, что может забить каждым касанием

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил выступление форварда Артёма Анисимова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б). Россиянин сделал дубль и реализовал победный послематчевый буллит.



«Когда он играет так, как сегодня, то складывается ощущение, что он может забить каждым касанием. В овертайме он был особенно опасен», – цитирует Смита пресс-служба НХЛ.

В основное время матча, завершившееся со счётом 3:3, две шайбы в составе «Оттавы» забросил россиянин Артём Анисимов. Эти голы стали для него 14-м и 15-м в сезоне. Ещё один результативный бросок на счету Скотта Сабурена. В составе «Детройта» отличились Франс Нильсен, Дилан Ларкин и Сэм Ганье. В серии послематчевых буллитов сильнее была «Оттава» — единственный гол на счету всё того же Анисимова.