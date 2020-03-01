Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Смит: когда Анисимов так играет, складывается ощущение, что может забить каждым касанием

Смит: когда Анисимов так играет, складывается ощущение, что может забить каждым касанием
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил выступление форварда Артёма Анисимова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б). Россиянин сделал дубль и реализовал победный послематчевый буллит.

«Когда он играет так, как сегодня, то складывается ощущение, что он может забить каждым касанием. В овертайме он был особенно опасен», – цитирует Смита пресс-служба НХЛ.

В основное время матча, завершившееся со счётом 3:3, две шайбы в составе «Оттавы» забросил россиянин Артём Анисимов. Эти голы стали для него 14-м и 15-м в сезоне. Ещё один результативный бросок на счету Скотта Сабурена. В составе «Детройта» отличились Франс Нильсен, Дилан Ларкин и Сэм Ганье. В серии послематчевых буллитов сильнее была «Оттава» — единственный гол на счету всё того же Анисимова.

Зайцев — об обмене Наместникова в «Колорадо»: удачи, друг
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020