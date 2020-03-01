Смит: когда Анисимов так играет, складывается ощущение, что может забить каждым касанием

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил выступление форварда Артёма Анисимова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б). Россиянин сделал дубль и реализовал победный послематчевый буллит.
«Когда он играет так, как сегодня, то складывается ощущение, что он может забить каждым касанием. В овертайме он был особенно опасен», – цитирует Смита пресс-служба НХЛ.
В основное время матча, завершившееся со счётом 3:3, две шайбы в составе «Оттавы» забросил россиянин Артём Анисимов. Эти голы стали для него 14-м и 15-м в сезоне. Ещё один результативный бросок на счету Скотта Сабурена. В составе «Детройта» отличились Франс Нильсен, Дилан Ларкин и Сэм Ганье. В серии послематчевых буллитов сильнее была «Оттава» — единственный гол на счету всё того же Анисимова.
- 1 марта 2020
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:16
-
08:00
-
07:47
-
07:35
-
07:10
-
06:56
-
06:46
-
06:32
-
06:29
-
06:15
-
06:12
-
06:11
-
05:55
-
05:01
-
04:41
-
04:17
-
03:23
-
03:08
-
02:52
-
01:18
-
00:07
- 29 февраля 2020
-
23:26
-
22:35
-
22:00
-
21:33
-
20:58