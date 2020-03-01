В какой паре плей-офф КХЛ вы ожидаете сенсации?

Сегодня, 1 марта, четырьмя матчами стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Борьбу за Кубок Гагарина поведут 16 клубов.

Западная конференция



ЦСКА (1) – «Торпедо» (8) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

СКА (2) – «Витязь» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Йокерит» (3) – «Локомотив» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Динамо» М (4) – «Спартак» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

Полное расписание матчей плей-офф.

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

«Барыс» (2) – «Металлург» (7) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Авангард» (3) – «Салават Юлаев» (6) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «В какой паре плей-офф КХЛ вы ожидаете сенсации?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».