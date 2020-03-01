Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В какой паре плей-офф КХЛ вы ожидаете сенсации?

В какой паре плей-офф КХЛ вы ожидаете сенсации?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 1 марта, четырьмя матчами стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Борьбу за Кубок Гагарина поведут 16 клубов.

Западная конференция

ЦСКА (1) – «Торпедо» (8) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
СКА (2) – «Витязь» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Йокерит» (3) – «Локомотив» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Динамо» М (4) – «Спартак» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

Полное расписание матчей плей-офф.

Восточная конференция
«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
«Барыс» (2) – «Металлург» (7) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Авангард» (3) – «Салават Юлаев» (6) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «В какой паре плей-офф КХЛ вы ожидаете сенсации?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Все верят в СКА и отправляют «Салават» в отпуск. Прогнозы на плей-офф КХЛ
Предсказамус возвращается! На очереди первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020