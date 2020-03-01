Анисимов — о «хет-трике» в ворота «Детройта»: шайба пересекла линию ворот три раза, верно?

Форвард «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов ответил на вопрос, можно ли считать хет-триком его дубль и победный буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б).
«Шайба же пересекла линию ворот три раза, верно?» – цитирует Анисимова пресс-служба НХЛ.
В основное время матча, завершившееся со счётом 3:3, две шайбы в составе «Оттавы» забросил россиянин Артём Анисимов. Эти голы стали у него 14-м и 15-м в сезоне. Ещё один результативный бросок на счету Скотта Сабурена. В составе «Детройта» отличились Франс Нильсен, Дилан Ларкин и Сэм Ганье. В серии послематчевых буллитов удачливее была «Оттава» — единственный гол на счету того же Анисимова.
Отметим, по правилам НХЛ и КХЛ, победный буллит не идёт в личную статистику заброшенных шайб. Таким образом, Анисимов не оформил хет-трик в матче с «Ред Уингз».
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