Купер: Стэмкоса заменить нельзя. Его отсутствие будет стоить «Тампе» голов

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму капитана команды Стивена Стэмкоса. Канадскому форварда будет сделана хирургическая операция по восстановлению приводящей мышцы. Ожидается, что восстановление и реабилитация продлятся примерно шесть-восемь недель.
«Его нельзя заменить. Он один из лучших в мире в своём амплуа. Нам это будет стоить нескольких голов. Тренерский штаб должен внести определенные коррективы в состав, чтобы добиться успеха. Сегодня мы сделали шаг вперед в этом направлении, и нам надо продолжать трудиться, пока он не вернётся», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
В этом сезоне Стэмкос провёл 57 матчей за «Тампу», в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14». Он является вторым бомбардиром команды после российского нападающего Никиты Кучерова.
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