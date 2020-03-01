«Барыс» — «Металлург»: стали известны составы команд на первый матч Кубка Гагарина — 2020

Стали известны составы «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на первый матч серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 1 марта, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Охтамаа — Сведберг, Пакаринен — Найт — Виделль;

Маклюков— Диц, Михайлис — Валк — Старченко;

Блэкер— Метальников, Акользин — Бойд — Шевченко;

Орехов, Шестаков — Сагадеев — Петухов, Мусоров.

«Металлург»:



Кошечкин (Носов);

Бирюков — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;

Яковлев— Дронов, Козун — Матушкин — О`Делл;

Минулин— Береглазов, Потехин — Локтионов — Кулёмин;

Вад. Антипин, Любимов — Неколенко — Тимкин, Рожков.