Салливан — о провале «Питтсбурга»: обязан заставить эту команду играть в полную силу

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (0:5). Для одного из лидеров Восточной конференции НХЛ этот проигрыш стал шестым кряду.

«Мы были не очень хороши сегодня. Я обязан попытаться заставить эту команду играть в полную силу. Мы знаем, что мы отличная команда, когда играем правильно», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

Счёт был открыт под занавес первого периода, когда форвард «акул» Эвандер Кейн реализовал выход «один в ноль» с Тристаном Джарри. Во втором периоде сначала отличился Тимо Майер, а затем цели достиг бросок Йоэля Келльмана. В начале заключительной трети успех праздновал Логан Кутюр, удачно сыгравший на подправлении. Окончательный счёт установил Джо Торнтон.