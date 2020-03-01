Салливан — о провале «Питтсбурга»: обязан заставить эту команду играть в полную силу

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (0:5). Для одного из лидеров Восточной конференции НХЛ этот проигрыш стал шестым кряду.
«Мы были не очень хороши сегодня. Я обязан попытаться заставить эту команду играть в полную силу. Мы знаем, что мы отличная команда, когда играем правильно», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.
Счёт был открыт под занавес первого периода, когда форвард «акул» Эвандер Кейн реализовал выход «один в ноль» с Тристаном Джарри. Во втором периоде сначала отличился Тимо Майер, а затем цели достиг бросок Йоэля Келльмана. В начале заключительной трети успех праздновал Логан Кутюр, удачно сыгравший на подправлении. Окончательный счёт установил Джо Торнтон.
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