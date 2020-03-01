Джонсон: Стэмкос получает травмы в самое неподходящее время

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон прокомментировал травму капитана команды Стивена Стэмкоса. Канадскому форварду будет сделана хирургическая операция по восстановлению приводящей мышцы. Ожидается, что восстановление и реабилитация продлятся примерно шесть-восемь недель.

«Он получает травмы в самое неподходящее время. Ему не везёт в этом плане. Закрыть такую брешь в составе сложно, теперь каждый должен начать делать свою работу чуть лучше. Надеюсь, он быстро восстановится и вернётся чуть раньше. Мы же постараемся пока играть как прежде, не сбавлять обороты и не ошибаться», — цитирует Джонсона пресс-служба НХЛ.

В этом сезоне Стэмкос провёл 57 матчей за «Тампу», в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14». Он является вторым бомбардиром команды после российского нападающего Никиты Кучерова.