Мильштейн: работать с НХЛ легче, потому что здесь есть правила на все случаи жизни

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн ответил на вопрос, что оплачивается игроку Национальной хоккейной лиги в случае обмена из одного клуба в другой.

«Работать с НХЛ легче, чем с любой другой лигой, потому что здесь на все случаи жизни есть определённые правила. К примеру, если клуб получает игрока через обмен, то в течение шести месяцев будет оплачивать ему съёмную квартиру стоимостью до $ 4,3 тыс. либо в новом городе, либо в старом городе. Кроме того, новый клуб обязан предоставить тебе оплаченную арендованную машину сроком до 21 дня.

Скажем, когда Никиту Нестерова обменяли из «Лайтнинг» в «Канадиенс», мы ещё до его приезда в Монреаль перевезли туда его машины и все его вещи. Переезд полностью оплачивается клубом НХЛ. Компания, отвечающая за перевоз имущества, приедет к хоккеисту домой, всё запакует, отвезёт в новый город и разложит по местам в новой квартире, а если в старой квартире в раковине осталась грязная посуда, то и её помоет. Все эти услуги являются частью обменного процесса, чтобы хоккеисту не приходилось париться хотя бы из-за бытовых вопросов. НХЛ — это настолько большой бизнес, что неучтённых мелочей быть не может», — цитирует Мильштейна пресс-служба НХЛ.