«Авангард» — «Салават Юлаев»: Сошников не примет участия в первом матче серии

Стали известны составы «Авангарда» и «Салавата Юлаева» на первый матч серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции. Информация размещена в «твиттерах» команд. Встреча в Балашихе состоится сегодня, 1 марта, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В составе гостей отсутствует нападающий Никита Сошников.

«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Емелин — Франсон, Зернов — Макмиллан — Бек;

Бондарев — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Мартынов — Войнов, Широков — Пьянов — Андригетто;

Грачёв — Стась — Дедунов, Яремчук.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Хохряков, Башкиров.