Кожевников — о премиальных в «Нефтехимике»: какой от них толк хоккею Нижнекамска?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ.
«Посмотрим, каким получится плей-офф. Есть надежды на Восток, где всё может получиться очень непредсказуемым. Да и про Запад не забываем, серия «Динамо» — «Спартак» должна стать украшением первого раунда. Но в целом настроение не лучшее. При всём желании не могу назвать финиш регулярного чемпионата захватывающим. В Западной конференции восьмёрка стала ясна ещё осенью, на Востоке карты немного спутал Дальний Восток. Но когда в работу включились бюджеты, а, например, «Нефтехимик» выписал огромные премиальные, то и в этой конференции интрига исчезла. Вот что огорчило: хоккея у нас не так много, как финансов.
Что я думаю о премиальных Нижнекамска? А какой от них толк нашему хоккею? Или хоккею Нижнекамска? Ну побежала команда ровно на два матча — и что? Интриге в плей-офф от этого ни тепло, ни холодно. Все знают, что в серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» дальше пойдёт главная команда Татарстана. В принципе и на Западе во многом такая же картина, ЦСКА и СКА — явные фавориты. В этом проблема, нашему хоккею нужна конкуренция», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
- 1 марта 2020
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