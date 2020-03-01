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Самонов сыграет в воротах СКА в первом матче серии плей-офф с «Витязем»

Самонов сыграет в воротах СКА в первом матче серии плей-офф с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-службы санкт-петербургского СКА и подмосковного «Витязя» опубликовали стартовые составы команд на матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область)

Стартовый состав СКА
Самонов (Хелльберг)
Ткачёв — Аалтонен — Барабанов, Белов — Бенгтссон
Плотников — Кемппайнен — Кетов, Токранов — Ожиганов
Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов, Хафизуллин — Зуб
Марченко — Морозов — Подколзин, Галенюк — Карпов

Стартовый состав «Витязя»
Ежов (Сапрыкин)
Макеев (К) — Бывальцев — Няттинен, Ержабек — Пыленков
Гребенщиков — Моисеев — Хауден, Лаюнен — Паутов
Йормакка — Чернов — Артюхин, Шинкевич — Головков
Ларичев — Петраков — Шевченко, Катичев — Гончаров

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