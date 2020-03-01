Макмиллан ткнул Умарка клюшкой во время празднования гола в ворота «Салавата»

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» (5:2, идёт третий период).
Когда игроки «Авангарда» праздновали свою первую заброшенную шайбу, которую на свой счёт записал Сергей Шумаков, нападающий хозяев Брэндон Макмиллан ткнул клюшкой в форварда уфимцев Линуса Умарка.
Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Емелин — Франсон, Зернов — Макмиллан — Бек;
Бондарев — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Мартынов — Войнов, Широков — Пьянов — Андригетто;
Грачёв — Стась — Дедунов, Яремчук.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Хохряков, Башкиров.
- 1 марта 2020
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