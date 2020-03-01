Макмиллан ткнул Умарка клюшкой во время празднования гола в ворота «Салавата»

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» (5:2, идёт третий период).



Когда игроки «Авангарда» праздновали свою первую заброшенную шайбу, которую на свой счёт записал Сергей Шумаков, нападающий хозяев Брэндон Макмиллан ткнул клюшкой в форварда уфимцев Линуса Умарка.

Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Емелин — Франсон, Зернов — Макмиллан — Бек;

Бондарев — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Мартынов — Войнов, Широков — Пьянов — Андригетто;

Грачёв — Стась — Дедунов, Яремчук.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Баранов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Мухамадуллин, Гиматов — Картаев — Хохряков, Башкиров.