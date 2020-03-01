Защитник СКА Зуб получил травму в матче с «Витязем»

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции встречаются санкт-петербургский СКА и подмосковный «Витязь» (5:1, идёт второй период).



В первом периоде травму получил защитник СКА Артём Зуб. В одном из эпизодов шайба попала ему в голову. Игрок покинул лёд и больше на площадку не выходил.

СКА:

Самонов (Хелльберг)

Ткачёв — Аалтонен — Барабанов, Белов — Бенгтссон

Плотников — Кемппайнен — Кетов, Токранов — Ожиганов

Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов, Хафизуллин — Зуб

Марченко — Морозов — Подколзин, Галенюк — Карпов



«Витязь»:

Ежов (Сапрыкин)

Макеев (К) — Бывальцев — Няттинен, Ержабек — Пыленков

Гребенщиков — Моисеев — Хауден, Лаюнен — Паутов

Йормакка — Чернов — Артюхин, Шинкевич — Головков

Ларичев — Петраков — Шевченко, Катичев — Гончаров.