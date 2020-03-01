Хартли: гол после запроса «Салавата» на офсайд стал переломным моментом

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:2).
«Я доволен тем, как мы себя показали. Играли хорошо, качественный матч плей-офф. Доволен дисциплиной, правильной расстановкой акцентов, работоспособностью. Второй период — лучший, после запроса соперника на офсайд заработали большинство и забили важный гол. Этот гол стал переломным моментом. Здорово сыграли в большинстве, также хочу похвалить нашего вратаря Игоря Бобкова. Но это лишь первая победа.
Клинкхаммер, Потапов и Чудинов катаются. Чудинов не с командой, Потапов — с командой. Чётких графиков возвращения нет. Мы по ходу сезона часто сталкивались с травмами, играем друг за друга», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 1 марта 2020
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