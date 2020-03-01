Цулыгин – о дисциплине Пашнина: он не на ровном месте махал кулаками, а защищал Метсолу

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2:5).
«Неплохой первый период, нормально двигались, но не так, как хотели, провели второй период, это и определило исход встречи.
Дисциплина Пашнина? Он не на ровном месте махал кулаками, а защищал Юху, которого атаковал соперник. Но надо было сделать так, чтобы это было обоюдное удаление, только в этом претензия к Михаилу. Повторюсь, он защищал вратаря, но переусердствовал.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Не жалеем, что взяли запрос на офсайд. Там было близко, судьи точно могли увидеть только со своих камер. С нашей камеры было спорно. Судьи долго смотрели. Рискованный момент, при счёте 0:0 мы не брали бы этот запрос.
Ни разу не сыграли в большинстве? Не было удалений, поэтому его не было, большинства. Нужно лезть на ворота, заставлять соперника фолить. Что касается Сошникова, то он с командой, тренируется. Посмотрим, когда сыграет.
Претензий к Метсоле нет, он играл, как мог. Второй и третий голы были забиты с пятака. Подчищать пятак — это больше обязанность защитников. Заменили Юху, так как решили встряхнуть команду и дать игровое время Карееву», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 1 марта 2020
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