Шумаков: «Авангард» сыграл организованно, мы не отвечали на провокации

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал победу своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:2).

«По сравнению с концовкой регулярки мы добавили в скорости, больше прессинговали. Первая игра плей-офф, много эмоций. Надеюсь, что к нам пришло чувство гола. Надеюсь, что и дальше так будет продолжаться. Когда забиваешь много, всегда больше уверенности.

Сыграли организованно, не удалялись, мы не отвечали на провокации. Когда забивал свой гол, то пытался завести трибуны, чтобы болельщики гнали нас вперёд. Ведь мы проигрывали 0:1, и настроение было не особо хорошим. Нужно больше забивать, больше давить, показывать свой хоккей. Считаю, что получилась бойня, было много силовых приёмов», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.