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Бывальцев: надо у СКА спросить, почему они реализовали три большинства

Бывальцев: надо у СКА спросить, почему они реализовали три большинства
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Витязя» Алексей Бывальцев поделился впечатлениями от стартовой игры серии плей-офф Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА (1:6).

«После первого периода начали удаляться, пропустили голы. Вот и всё, в принципе. Наверное, все удаления были справедливы, раз нас удаляли. Это у СКА надо спросить, почему они реализовали три большинства, хотя в регулярке этот компонент не шёл. Мы свои моменты не забили, а нам нужно пользоваться шансами.

Всегда что-то хочется доказать, всегда есть что доказывать. После 1:6 надо разобрать игру и со свежей головой выйти на второй матч. Игра начнётся при счёте 0:0. Всё начнётся заново», — передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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