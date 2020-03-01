Подколзин: в плей-офф судьи дают играть, идёт жёсткий хоккей, как и должно быть

Нападающий СКА Василий Подколзин поделился впечатлениями от стартовой игры серии плей-офф Кубка Гагарина с подмосковным «Витязем» (6:1).
«Нервы вначале были. Особенно у нас, молодых. Но быстро вошли в игру. Пару силовых делаешь и намного увереннее себя чувствуешь. Хорошо сработали в большинстве, забили. Надо быстрее исправлять ошибки и готовиться к завтрашнему матчу. В плей-офф судьи дают играть, много прощают. Идёт быстрый и жёсткий хоккей, как и должно быть в плей-офф.
Все команды всех знают, всех разбирают — это нормально. Играли против нас жёстко, но всё будет нормально. Мы наигрываем большинство на тренировках — всегда готовы выйти. Дубль Марченко — это работа и хорошие партнёры. Во втором периоде мы наложили смены, бросали. Почти не играли в своей зоне», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 1 марта 2020
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