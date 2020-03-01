Кравец: первые три гола – чистые ошибки «Витязя», такое СКА не прощает

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина со СКА (1:6).



«У нашей команды получился только первый период. Была хорошая борьба, выполнение игрового задания, но даже в этой ситуации мы умудрились отдать голевую передачу на Кузьменко. Первые три гола – это наши чистые ошибки, потери в своей зоне, которые такая команда, как СКА, не прощает. Это наша основная ошибка.

После первого периода ничего не сломалось в системе, нужно шайбу из-за ворот выкинуть до лицевой, а не попадать в свои ворота. Потом опять надо четверым игрокам не дать отнять у себя шайбу. Потом опять надо просто выкинуть шайбу. Идёт разрыв, потому что шайба остаётся в своей зоне, а мы сами отдаём их противнику, тем более вчетвером. Их и так больше, идёт разрыв. То, что Лаюнен отдал передачу на свои ворота в моменте со вторым голом СКА, это не нервы, это мастерство.

Что касается выбора вратаря на следующий матч, то мы всегда просматриваем игры с тренерским штабом, с вратарями, делаем выводы. В основном моменты были разрывные. Конечно, вратарь должен выручать, но не всегда это получается. Надо посмотреть, подумать и определиться на следующий матч.

Это только первая игра в плей-офф. Бывают разные результаты, затем команды побеждают. Нужно проанализировать и постараться изменить ситуацию.

Артюхин выходил против звена, где играют Кетов и Плотников? Силовое звено играло против силового звена.

Не чувствую иронию судьбы, что я, как ленинградский воспитанник, в своём первом сезоне КХЛ играю против СКА. Наоборот, хочется доказывать, что есть тренеры в Санкт-Петербурге. Считаю, что для Петербурга это тоже плюс, что я работаю в «Витязе» и имею возможность играть в первом раунде с такой командой, как СКА», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.