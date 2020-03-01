Кузьменко: «Витязь» здорово начал, побежал на СКА. Несмотря на счёт, игра была тяжёленькой

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от стартовой игры серии плей-офф Кубка Гагарина с «Витязем» (6:1), в этом матче он оформил хет-трик.

«Несмотря на счёт, игра была тяжёленькой. «Витязь» здорово начал, побежали на нас. Они хорошо сыграли, а у нас была пара ошибок. Не вводили шайбу нормально. Потом перестроились, начали показывать свой хоккей, стали играть в пас и более-менее спокойно проходить среднюю зону. Сыграли без удалений, действовали качественно. Теперь нужно настроиться на следующую игру.

Я люблю хоккей. Получаю удовольствие от игры, хочу показать свой лучший хоккей. Тем более сегодня на игру приехали родители. Не хотелось подвести их и команду. Надеюсь, им понравилось. Бейсболки мне дали. Одну уже себе присмотрел. Какой хет-трик в Ледовом более эмоциональной? (Первый хет-трик в Ледовом дворце Кузьменко сделал в плей-офф-2018, в первом матче финала Запада, когда играл за ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»). Провокационный вопрос! Хотите, чтобы я говорил против команды, за которую играю? Тогда была другая стадия. Всё было по-другому. Я хочу просто помогать команде — забивать, отдавать, зарабатывать удаления у соперников», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.