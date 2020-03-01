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НХЛ назвала лучших игроков февраля

НХЛ назвала лучших игроков февраля
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала трёх лучших игроков февраля по итогам матчей регулярного чемпионата.

Первой звездой стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, за месяц забросивший 10 шайб и отдавший 13 результативных передач. Он принял участие в 14 матчах. Всего 24-летний немец в этом сезоне набрал уже 102 (39+63) очка. Он стал первым игроком в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, кому покорилась отметка в 100 баллов.

Второй звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, заработавший за февраль 20 (11+9) баллов в 15 играх.

Замкнул тройку лучших хоккеистов февраля вингер «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Нападающий провёл в прошлом месяце 14 игр и смог набрать 19 (10+9) очков.

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