НХЛ назвала лучших игроков февраля

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала трёх лучших игроков февраля по итогам матчей регулярного чемпионата.



Первой звездой стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, за месяц забросивший 10 шайб и отдавший 13 результативных передач. Он принял участие в 14 матчах. Всего 24-летний немец в этом сезоне набрал уже 102 (39+63) очка. Он стал первым игроком в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, кому покорилась отметка в 100 баллов.



Второй звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, заработавший за февраль 20 (11+9) баллов в 15 играх.



Замкнул тройку лучших хоккеистов февраля вингер «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Нападающий провёл в прошлом месяце 14 игр и смог набрать 19 (10+9) очков.