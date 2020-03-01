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Плакат болельщицы «Авангард — сила» и стычка Семёнова c Пашниным. Фото разгрома «Салавата»

Матч «Авангард» — «Салават Юлаев»
Плакат болельщицы «Авангард — сила» и стычка Семёнова c Пашниным. Фото разгрома «Салавата»
Хоккей / КХЛ 0

1 марта в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев — 5:2.

Счёт на 15-й минуте открыл форвард уфимцев Линус Умарк. Ему ассистировали Дмитрий Кугрышев и Александр Бурмистров. Спустя две минуты хозяева смогли отыграться. Шайбу забросил Сергей Шумаков. Баллы за результативные передачи на свой счёт записали Коди Франсон и Тейлор Бек. В начале второго периода «Авангард» вышел вперёд. После паса Шумакова отличился Кирилл Семёнов. В середине второй двадцатиминутке Андрей Стась с передачи Павла Дедунова увеличил преимущество омской команды. В концовке периода Теэму Хартикайнен смог отыграть одну шайбу. Ему ассистировали Сакари Маннинен и Умарк. В середине третьего периода после передач Вячеслава Войнова и Шумакова дубль оформил Семёнов. Окончательный счёт в матче установил Валентин Пьянов. Он реализовал большинство после передач Франсона и Игоря Бобкова.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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