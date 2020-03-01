Защитник «Барыса» Диц: мы просто провели матч с «Магниткой» без лишних заморочек

Защитник казахстанского «Барыса» Даррен Диц прокомментировал победу своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (4:0).
«Отличная игра, прекрасная атмосфера на арене, болельщики здорово поддержали нас, дав мощную энергетику, которая очень помогла. Знаете, сегодня мы здорово, ровно, строго по заданию тренеров и просто провели все шестьдесят минут матча, без лишних заморочек.
Очень рад, как мы действовали командой на всех линиях – и в обороне, и в атаке, здорово, что так получается в матче плей-офф. Журналисты часто спрашивают, что мы думаем об игре соперника, а фишка-то в том, что не нужно концентрироваться на том, как действует соперник, важно, что мы должны делать, чтобы победить», — цитирует Дица пресс-служба КХЛ.
- 1 марта 2020
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