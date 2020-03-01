«Рейнджерс» вновь уступили «Филадельфии». У Бучневича – гол, Панарин отдал две передачи

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной матч регулярного чемпионата. «Нью-Йорк Рейнджерс» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Филадельфию Флайерз» и уступил со счётом 3:5.



В составе «Филадельфии» по шайбе забросили Мэтт Нисканен, Шон Кутюрье, Михаэль Раффль, Дерек Грант и Трэвис Конечны. У «Рейнджерс» дубль на счету Мики Зибанеджада. В обоих случаях, когда забивал шведский форвард, ему ассистировал россиянин Артемий Панарин. Ещё одну шайбу в ворота «лётчиков» забросил Павел Бучневич. Он реализовал большинство в начале третьего периода.



«Филадельфия» продлила свою победную серию до шести матчей. «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд. Оба матча они проиграли «Флайерз».



В следующем матче «Нью-Йорк» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Филадельфия» отправится в гости к «Вашингтон Кэпиталз».