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«Рейнджерс» вновь уступили «Филадельфии». У Бучневича – гол, Панарин отдал две передачи

«Рейнджерс» вновь уступили «Филадельфии». У Бучневича – гол, Панарин отдал две передачи
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной матч регулярного чемпионата. «Нью-Йорк Рейнджерс» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Филадельфию Флайерз» и уступил со счётом 3:5.

В составе «Филадельфии» по шайбе забросили Мэтт Нисканен, Шон Кутюрье, Михаэль Раффль, Дерек Грант и Трэвис Конечны. У «Рейнджерс» дубль на счету Мики Зибанеджада. В обоих случаях, когда забивал шведский форвард, ему ассистировал россиянин Артемий Панарин. Ещё одну шайбу в ворота «лётчиков» забросил Павел Бучневич. Он реализовал большинство в начале третьего периода.

«Филадельфия» продлила свою победную серию до шести матчей. «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд. Оба матча они проиграли «Флайерз».

В следующем матче «Нью-Йорк» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Филадельфия» отправится в гости к «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Нисканен (Обе-Кубель, Санхайм) – 01:52' (5x4)   0:2 Кутюрье (Ворачек, Конечны) – 11:19' (5x4)   0:3 Раффль (Грант) – 17:53' (4x5)   0:4 Грант (Питлик, Санхайм) – 21:23' (5x5)   1:4 Зибанеджад (Панарин, Деанджело) – 32:34' (5x4)   1:5 Конечны (Ворачек, Проворов) – 35:34' (5x4)   2:5 Бучневич (Деанджело, Зибанеджад) – 45:33' (5x4)   3:5 Зибанеджад (Панарин, Хауден) – 52:39' (5x4)
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