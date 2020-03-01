Пелино – о 0:6 от «Йокерита»: «Локомотив» всё делал не так, играл плохо во всех ситуациях

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майк Пелино прокомментировал стартовую игру серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с финским «Йокеритом», в которой его подопечные уступили с сухим счётом 0:6.

«Мы всё сегодня делали не так. «Йокерит» действовал отлично, а мы играли плохо во всех ситуациях. К счастью, это только первая игра серии, поэтому наша задача — вернуться. Сегодня не получилась игра в большинстве, у «Йокерита» появился шанс, которым команда воспользовалась. Потом индивидуальные ошибки привели к остальным голам», — приводит слова Пелино официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В составе «Йокерита» забросили: Петер Регин, Никлас Йенсен, Петри Контиола и Микко Лехтонен. На счету Вели-Матти Савинайнена дубль.



Следующий матч серии «Йокерит» — «Локомотив» пройдёт в Хельсинки 3 марта.