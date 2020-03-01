Пелино – о 0:6 от «Йокерита»: «Локомотив» всё делал не так, играл плохо во всех ситуациях

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майк Пелино прокомментировал стартовую игру серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с финским «Йокеритом», в которой его подопечные уступили с сухим счётом 0:6.
«Мы всё сегодня делали не так. «Йокерит» действовал отлично, а мы играли плохо во всех ситуациях. К счастью, это только первая игра серии, поэтому наша задача — вернуться. Сегодня не получилась игра в большинстве, у «Йокерита» появился шанс, которым команда воспользовалась. Потом индивидуальные ошибки привели к остальным голам», — приводит слова Пелино официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В составе «Йокерита» забросили: Петер Регин, Никлас Йенсен, Петри Контиола и Микко Лехтонен. На счету Вели-Матти Савинайнена дубль.
Следующий матч серии «Йокерит» — «Локомотив» пройдёт в Хельсинки 3 марта.
- 1 марта 2020
-
23:36
-
23:08
-
23:01
-
22:33
-
22:17
-
22:06
-
21:54
-
21:34
-
20:59
-
20:33
-
20:30
-
20:25
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:11
-
19:09
-
18:57
-
18:30
-
18:14
-
18:08
-
17:52
-
17:31
-
17:08
-
16:47
-
16:43
-
16:34