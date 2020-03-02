Кузнецов и Ковальчук помогли Овечкину оформить дубль в матче с «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходит на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). На момент написания новости идёт первый период, гости ведут в счёте – 3:2.
На 8-й минуте 1-го периода 34-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал численное преимущество 5 на 3 и сравнял счёт в этой в этой встрече – 1:1. Ассистентами выступили Джон Карлсон и Никлас Бекстрём.
Видео первого гола Овечкина в матче можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Спустя 4 минуты Александр оформил дубль, поразив ворота в похожем стиле, как и в моменте с первым голом, но с меньшего расстояния до ворот, броском в одно касание из правого круга вбрасывания. Результативными передачами отметились сразу два российских нападающих «Кэпиталз» – Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук.
Видео второго гола Овечкина в матче можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Овечкина 45 заброшенных шайб и 17 результативных передач (62 очка) в 64 матчах текущего сезона при показателе полезности «-12». Всего за карьеру он провёл 1148 встреч и набрал 1273 (703+570) очка при коэффициенте полезности «+82».
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