«Русская тройка!». 3 российских нападающих поучаствовали в голе «Вашингтона»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходит на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США).

На 11-й минуте 1-го периода 34-летний форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в этой встрече, сделав счёт 3:1 в пользу «столичных». Голу предшествовал классный розыгрыш между ещё двумя российскими нападающими, которые записали на свой счёт результативные передачи. Это были Илья Ковальчук, обменянный в дедлайн из «Монреаль Канадиенс» и Евгений Кузнецов.



«Русская тройка!», — подписано видео с голом при участии Овечкина, Кузнецова и Ковальчука в «твиттере» «Вашингтона».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Теперь на счету Овечкина 45 заброшенных шайб и 17 результативных передач (62 очка) в 64 матчах текущего сезона при показателе полезности «-12». Всего за карьеру он провёл 1148 встреч и набрал 1273 (703+570) очка при коэффициенте полезности «+82».



Ковальчук проводит за «Вашингтон» свой 3-й матч. Он набрал 1-й результативный балл в составе «столичных». Его показатель полезности составляет «-2».



Кузнецов в текущем сезоне набрал 50 (19+31) очков в 59 матчах при показателе полезности «-1». Всего за карьеру он провёл 475 матчей, в которых отметился 120 заброшеннными шайбами и 267 результативными передачами с коэффициентом полезности «+62».