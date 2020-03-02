«Коламбус» обыграл «Ванкувер», забив 4 гола за 7 минут, у Гаврикова – 1 очко

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

К третьему периоду гости вели со счётом 3:1. Однако в заключительном периоде «Коламбусу» удалось забросить четыре шайбы за семь минут, благодаря чему выиграть матч. В составе победителей отличились Кевин Стенлунд, Райли Нэш, Зак Веренски, Эмиль Бемстрём и Густав Нюквист. Российский нападающий Владислав Гавриков отметился результативной передачей. За «Ванкувер» отличились Бо Хорват, Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер.

«Коламбус» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Ванкувер» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.