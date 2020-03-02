«Коламбус» обыграл «Ванкувер», забив 4 гола за 7 минут, у Гаврикова – 1 очко
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
К третьему периоду гости вели со счётом 3:1. Однако в заключительном периоде «Коламбусу» удалось забросить четыре шайбы за семь минут, благодаря чему выиграть матч. В составе победителей отличились Кевин Стенлунд, Райли Нэш, Зак Веренски, Эмиль Бемстрём и Густав Нюквист. Российский нападающий Владислав Гавриков отметился результативной передачей. За «Ванкувер» отличились Бо Хорват, Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер.
«Коламбус» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Ванкувер» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Петтерссон, Миллер) – 01:00' (5x4) 0:2 Петтерссон (Майерс, Миллер) – 07:08' (5x5) 1:2 Стенлунд (Нэш, Нутиваара) – 10:01' (5x5) 1:3 Миллер (Петтерссон, Стечер) – 21:12' (5x5) 2:3 Нэш (Мюррей, Веренски) – 52:39' (5x5) 3:3 Веренски (Стенлунд, Дюбуа) – 55:06' (5x4) 4:3 Бемстрём (Савар, Мюррей) – 58:23' (5x4) 5:3 Нюквист (Фолиньо, Гавриков) – 59:49' (en)
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