Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту», у Ковальчука – 1 очко

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей дублем отличился российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача. Ещё по одной шайбе забросили Рихард Паник и Том Уилсон. Нападающий Илья Ковальчук отметился результативной передачей, набрав первое очко за «столичный» клуб. Форвард Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
За «Миннесоту» забивали Райан Донато, Кевин Фиала и Зак Паризе.
«Миннесота» прервала трёхматчевую победную серию. «Вашингтон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.
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