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Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту», у Ковальчука – 1 очко

Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту», у Ковальчука – 1 очко
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей дублем отличился российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача. Ещё по одной шайбе забросили Рихард Паник и Том Уилсон. Нападающий Илья Ковальчук отметился результативной передачей, набрав первое очко за «столичный» клуб. Форвард Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

За «Миннесоту» забивали Райан Донато, Кевин Фиала и Зак Паризе.

«Миннесота» прервала трёхматчевую победную серию. «Вашингтон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Донато (Сутер) – 03:01' (5x5)   1:1 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 07:21' (5x3)   1:2 Паник (Хагелин) – 10:28' (5x5)   1:3 Овечкин (Кузнецов, Ковальчук) – 10:59' (5x5)   2:3 Фиала (Сперджен, Хант) – 13:13' (5x4)   2:4 Уилсон (Овечкин, Кузнецов) – 40:40' (5x5)   3:4 Паризе (Фиала) – 52:53' (5x4)
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