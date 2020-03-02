Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту», у Ковальчука – 1 очко

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей дублем отличился российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача. Ещё по одной шайбе забросили Рихард Паник и Том Уилсон. Нападающий Илья Ковальчук отметился результативной передачей, набрав первое очко за «столичный» клуб. Форвард Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

За «Миннесоту» забивали Райан Донато, Кевин Фиала и Зак Паризе.

«Миннесота» прервала трёхматчевую победную серию. «Вашингтон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.