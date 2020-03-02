Гусев впервые в НХЛ набрал очки в шести матчах подряд
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев отметился результативной передачей. Таким образом, 27-летний форвард продлил свою результативную серию до шести матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков. Это первое такое достижение Гусева в НХЛ.
Всего в текущем регулярном чемпионате Гусев принял участие в 61 матчей, записав на свой счёт 42 (12+30) очка при показателе полезности "-13" и 12 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводит на площадке 14 минут и 42 секунды за матч.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Читайте также
- 2 марта 2020
-
08:50
-
08:17
-
08:12
-
08:09
-
07:55
-
06:44
-
06:37
-
05:48
-
05:16
-
05:01
-
04:37
-
02:34
- 1 марта 2020
-
23:36
-
23:08
-
23:01
-
22:33
-
22:17
-
22:06
-
21:54
-
21:34
-
20:59
-
20:33
-
20:30
-
20:25
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:32
-
19:24
Партнерский контент