Гусев впервые в НХЛ набрал очки в шести матчах подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев отметился результативной передачей. Таким образом, 27-летний форвард продлил свою результативную серию до шести матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков. Это первое такое достижение Гусева в НХЛ.



Всего в текущем регулярном чемпионате Гусев принял участие в 61 матчей, записав на свой счёт 42 (12+30) очка при показателе полезности "-13" и 12 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводит на площадке 14 минут и 42 секунды за матч.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги