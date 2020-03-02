Овечкин поднялся на 36-е место в истории НХЛ по набранным очкам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Дублем и результативной передачей в составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин, на счету которого теперь 1274 (45+18) очков в 1148 матчах. Благодаря этому форвард поднялся на 36-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, догнав защитника Эла Макинниса.
Также Овечкин забил 356-й гол на выезде в НХЛ и вышел на чистое третье место по этому показателю. Ему удалось обойти Яромира Ягра, у которого в активе 355 голов. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 402 заброшенные шайбы. Второе место занимает Стив Айзерман, который забил 362 гола.
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