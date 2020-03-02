Овечкин поднялся на 36-е место в истории НХЛ по набранным очкам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.



Дублем и результативной передачей в составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин, на счету которого теперь 1274 (45+18) очков в 1148 матчах. Благодаря этому форвард поднялся на 36-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, догнав защитника Эла Макинниса.



Также Овечкин забил 356-й гол на выезде в НХЛ и вышел на чистое третье место по этому показателю. Ему удалось обойти Яромира Ягра, у которого в активе 355 голов. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 402 заброшенные шайбы. Второе место занимает Стив Айзерман, который забил 362 гола.

Русская тройка «Вашингтона» покоряет Америку! Первое очко Ковальчука и дубль Овечкина! Это случилось. Ковальчук, Кузнецов и Овечкин сыграли вместе и забили гол.