Ковальчук — пятый российский игрок, набравший очки за три клуба в одном сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Нападающий «столичных» Илья Ковальчук набрал первое очко за новый клуб, отметившись результативной передачей. Таким образом, как сообщает телеграм-канал «Эпицентр», Ковальчук стал пятым россиянином, набиравшим очки за три разных клуба в одном сезоне НХЛ. В текущем сезоне Ковальчу также набирал очки за «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс».
Ранее подобное достижение удавалось Андрею Коваленко, Алексею Гусарову, Дмитрию Юшкевичу и Алексею Житнику.
В текущем регулярном чемпионате 36-летний Ковальчук набрал 23 (9+14) очка в 41 матче.
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