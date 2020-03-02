Результаты матчей в НХЛ за 1 марта 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли шесть матчей.
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Филадельфии Флайерз» в важном с точки зрения борьбы за плей-офф матче — 3:5. Для «лётчиков» победа стала шестой подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Нисканен (Обе-Кубель, Санхайм) – 01:52' (5x4) 0:2 Кутюрье (Ворачек, Конечны) – 11:19' (5x4) 0:3 Раффль (Грант) – 17:53' (4x5) 0:4 Грант (Питлик, Санхайм) – 21:23' (5x5) 1:4 Зибанеджад (Панарин, Деанджело) – 32:34' (5x4) 1:5 Конечны (Ворачек, Проворов) – 35:34' (5x4) 2:5 Бучневич (Деанджело, Зибанеджад) – 45:33' (5x4) 3:5 Зибанеджад (Панарин, Хауден) – 52:39' (5x4)
«Флорида Пантерз» проиграла третий матч подряд, уступив «Калгари Флэймз» — 0:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Годро (Линдхольм, Джордано) – 06:21' (5x4) 0:2 Лучич (Райан, Джордано) – 23:10' (5x5) 0:3 Броди (Джордано, Годро) – 41:09' (5x5)
«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду в результативном матче одолел «Ванкувер Кэнакс» — 5:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Петтерссон, Миллер) – 01:00' (5x4) 0:2 Петтерссон (Майерс, Миллер) – 07:08' (5x5) 1:2 Стенлунд (Нэш, Нутиваара) – 10:01' (5x5) 1:3 Миллер (Петтерссон, Стечер) – 21:12' (5x5) 2:3 Нэш (Мюррей, Веренски) – 52:39' (5x5) 3:3 Веренски (Стенлунд, Дюбуа) – 55:06' (5x4) 4:3 Бемстрём (Савар, Мюррей) – 58:23' (5x4) 5:3 Нюквист (Фолиньо, Гавриков) – 59:49' (en)
«Анахайм Дакс» в родных стенах не сумел поразить ворота «Нью-Джерси Дэвилз» — 0:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Заха (Братт, Суббэн) – 17:06' (5x4) 0:2 Заха (Братт, Гусев) – 23:48' (5x4) 0:3 Хишир (Кэррик) – 53:56' (5x5)
«Миннесота Уайлд» прервала победную серию, проиграв дома «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Донато (Сутер) – 03:01' (5x5) 1:1 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 07:21' (5x3) 1:2 Паник (Хагелин) – 10:28' (5x5) 1:3 Овечкин (Кузнецов, Ковальчук) – 10:59' (5x5) 2:3 Фиала (Сперджен, Хант) – 13:13' (5x4) 2:4 Уилсон (Овечкин, Кузнецов) – 40:40' (5x5) 3:4 Паризе (Фиала) – 52:53' (5x4)
«Вегас Голден Найтс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Кингз» — 1:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 06:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Иафалло, Хаттон) – 02:01' (5x5) 0:2 Копитар (Браун, Даути) – 07:39' (5x4) 0:3 Льюис (Мур) – 30:04' (5x5) 1:3 Теодор – 33:14' (5x4) 1:4 Иафалло (Кемпе, Даути) – 39:04' (5x4)
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