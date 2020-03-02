Результаты матчей в НХЛ за 1 марта 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли шесть матчей.



«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Филадельфии Флайерз» в важном с точки зрения борьбы за плей-офф матче — 3:5. Для «лётчиков» победа стала шестой подряд.

«Флорида Пантерз» проиграла третий матч подряд, уступив «Калгари Флэймз» — 0:3.

«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду в результативном матче одолел «Ванкувер Кэнакс» — 5:3.

«Анахайм Дакс» в родных стенах не сумел поразить ворота «Нью-Джерси Дэвилз» — 0:3.

«Миннесота Уайлд» прервала победную серию, проиграв дома «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4.

«Вегас Голден Найтс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Кингз» — 1:4.