Лундквист — о первой игре после перерыва: я был не слишком хорош

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от проигранного матча с «Филадельфией Флайерз» (3:5). Шведский вратарь вышел на лёд впервые с 3 февраля.



«После длительного перерыва хочется выйти на лёд и сыграть хорошо, но три пропущенных гола в первом периоде этому явно не помогли. Мы допустили несколько глупых удалений, которые дорого нам стоили. Но я тоже не был слишком уж хорош», — приводит слова Лундквиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В составе «Филадельфии» по шайбе забросили Мэтт Нисканен, Шон Кутюрье, Михаэль Раффль, Дерек Грант и Трэвис Конечны. У «Рейнджерс» дубль на счету Мики Зибанеджада. В обоих случаях, когда забивал шведский форвард, ему ассистировал россиянин Артемий Панарин. Ещё одну шайбу в ворота «лётчиков» забросил Павел Бучневич.