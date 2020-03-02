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Лундквист — о первой игре после перерыва: я был не слишком хорош

Лундквист — о первой игре после перерыва: я был не слишком хорош
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от проигранного матча с «Филадельфией Флайерз» (3:5). Шведский вратарь вышел на лёд впервые с 3 февраля.

«После длительного перерыва хочется выйти на лёд и сыграть хорошо, но три пропущенных гола в первом периоде этому явно не помогли. Мы допустили несколько глупых удалений, которые дорого нам стоили. Но я тоже не был слишком уж хорош», — приводит слова Лундквиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В составе «Филадельфии» по шайбе забросили Мэтт Нисканен, Шон Кутюрье, Михаэль Раффль, Дерек Грант и Трэвис Конечны. У «Рейнджерс» дубль на счету Мики Зибанеджада. В обоих случаях, когда забивал шведский форвард, ему ассистировал россиянин Артемий Панарин. Ещё одну шайбу в ворота «лётчиков» забросил Павел Бучневич.

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