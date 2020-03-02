Форвард «Вегаса» Стоун выбыл на несколько недель
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Как сообщается, Стоуну не понадобится операция, он должен успеть вернуться в строй до конца регулярного чемпионата.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний канадский нападающий принял участие в 65 матчах, записав на свой счёт 63 (21+42) балла при показателе полезности "+15" и 27 минутах штрафного времени. В среднем Стоун проводил на площадке 19 минут и 24 секунды за матч.
Стоун выступает за «Вегас» второй сезон, ранее нападающий защищал цвета «Оттавы Сенаторз».
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