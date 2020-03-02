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Панарин — девятый игрок в истории «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 90+ очков за сезон

Панарин — девятый игрок в истории «Нью-Йорк Рейндж
Панарин — девятый игрок в истории «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 90+ очков за сезон
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:5). Таким образом, российский форвард стал девятым игроком в истории «рейнджеров», которому покорилась отметка в 90 баллов за сезон.

Также Панарин стал первым из российских игроков, кому покорилась отметка в 90 очков по ходу этого сезона.

Панарин дважды в матче с «Флайерз» ассистировал партнёру Мике Зибанеджаду. Теперь на его счету в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата 90 (32+58) очков в 64 матчах. Артемий обновил свой личный рекорд. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», нападающий набрал 87 (28+59) очков.

Панарина не остановить! Хлебушек первым из россиян набрал 90 очков за сезон НХЛ
Обновил личный рекорд, но его «Рейнджерс» проиграли ещё один важный матч.
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