Киллорн: очень жалко Стэмкоса, он устанавливает стандарты «Тампа-Бэй»

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн прокомментировал травму капитана команды Стивена Стэмкоса, который пропустит шесть-восемь недель.



«Очень жалко Стэмкоса, он так много пропустил. Но надо отдать ему должное, он всегда возвращается в отличной форме. Это говорит о том, какой у него характер. Он — лидер. Он давно играет в команде и устанавливает стандарты для всех. Но помимо него у нас и другие ребята с лидерскими качествами. Есть те, кто пришёл недавно, есть ветераны. Всё это нам поможет», — приводит слова Киллорна официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Стэмкос провёл 57 матчей за «Тампу», в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14». Он является вторым бомбардиром команды после российского нападающего Никиты Кучерова.

Капитану «Тампы» Стэмкосу потребовалась операция. Он пропустит 6-8 недель