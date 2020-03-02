Киллорн: очень жалко Стэмкоса, он устанавливает стандарты «Тампа-Бэй»

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн прокомментировал травму капитана команды Стивена Стэмкоса, который пропустит шесть-восемь недель.
«Очень жалко Стэмкоса, он так много пропустил. Но надо отдать ему должное, он всегда возвращается в отличной форме. Это говорит о том, какой у него характер. Он — лидер. Он давно играет в команде и устанавливает стандарты для всех. Но помимо него у нас и другие ребята с лидерскими качествами. Есть те, кто пришёл недавно, есть ветераны. Всё это нам поможет», — приводит слова Киллорна официальный сайт НХЛ.
В этом сезоне Стэмкос провёл 57 матчей за «Тампу», в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14». Он является вторым бомбардиром команды после российского нападающего Никиты Кучерова.
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