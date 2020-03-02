Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Киллорн: очень жалко Стэмкоса, он устанавливает стандарты «Тампа-Бэй»

Киллорн: очень жалко Стэмкоса, он устанавливает стандарты «Тампа-Бэй»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн прокомментировал травму капитана команды Стивена Стэмкоса, который пропустит шесть-восемь недель.

«Очень жалко Стэмкоса, он так много пропустил. Но надо отдать ему должное, он всегда возвращается в отличной форме. Это говорит о том, какой у него характер. Он — лидер. Он давно играет в команде и устанавливает стандарты для всех. Но помимо него у нас и другие ребята с лидерскими качествами. Есть те, кто пришёл недавно, есть ветераны. Всё это нам поможет», — приводит слова Киллорна официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Стэмкос провёл 57 матчей за «Тампу», в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14». Он является вторым бомбардиром команды после российского нападающего Никиты Кучерова.

Капитану «Тампы» Стэмкосу потребовалась операция. Он пропустит 6-8 недель
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020