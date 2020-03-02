Один из лучших российских юниоров Мичков может перейти из «Локомотива» в систему СКА

Нападающий Матвей Мичков в ближайшее время может покинуть ярославский «Локомотив» и перейти в систему СКА. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
В клубе из Санкт-Петербурга заинтересованы в переходе 15-летнего форварда. Трансфер состоится после выплаты компенсации ярославской команде. Агент Матвея Сергей Федотов отказался от комментариев по поводу перехода нападающего.
Молодой хоккеист в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде, где сборная России до 16 лет завоевала золото. Он смог набрать 14 (9+5) очков, установив тем самым рекорд для юношеских Олимпийских игр. Кроме того Матвей считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.
Мичков родом из Перми, но уже в девять лет получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива».
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