Проведение матчей в двух высших хоккейных лигах Швейцарии приостановлено до 15 марта

Чемпионаты двух высших лиг Швейцарии приостановлены до 15 марта, в том числе после запрета на организацию массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничение было установлено Федеральным советом страны. Об этом сообщает Sihf.ch.



Сегодня, 2 марта, Швейцарская национальная лига провела внеочередное собрание. В ходе заседания все 24 клуба поддержали эту инициативу. Изначально в календаре матчи плей-офф в Швейцарии должны были начаться уже 6 марта. Учитывая запрет на массовые мероприятия, перед лигой и командами стоял выбор: проводить решающие игры без зрителей или приостановить проведение турниров. В итоге был выбран второй вариант.



Если власти не продлят запрет, четвертьфиналы плей-офф стартуют уже 17 марта. В противном случае лига и клубы проведут ещё одно совещание.



Напомним, именно в Швейцарии (Цюрихе и Лозанне) в 2020 году должен пройти чемпионат мира по хоккею. В Цюрихе были подтверждены два случая заболевания коронавирусом.

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