Даниил Марков: не факт, что Панарин приедет на ЧМ, если «Рейнджерс» не попадут в плей-офф

Чемпион мира Даниил Марков поделился мнением о возможном участии игроков НХЛ в составе сборной России на предстоящем первенстве планеты в Швейцарии.



«Даже не факт, что тот же Панарин приедет, если «Рейнджерс» не попадут в плей-офф. В сборной России очень большой тренерский штаб, кого там только нет. Это уже их головная боль.



Да, может быть, все наши звёзды попадут в плей-офф НХЛ, и их не будет в сборной. Но есть и другие игроки из НХЛ, менее звёздные. Если все попадут в плей-офф, то сборная будет собрана из игроков КХЛ.



Весь год проводятся этапы Евротура, на которых тренерский штаб может оценить каждого игрока. Я смотрел шведский этап, где мы проиграли все три матча. Я оценивал не результат, а именно игру молодых ребят. В других сборных тоже были далеко не ветераны. Меня расстроило отставание от шведских, финских и чешских хоккеистов в международной подготовке. У нас там не 16-летние ребята были. Отстаём от мировых тенденций развития хоккея. Это касается и европейских стандартов, и североамериканских», – приводит слова Маркова Sport24.