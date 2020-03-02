Даниил Марков: не факт, что Панарин приедет на ЧМ, если «Рейнджерс» не попадут в плей-офф

Чемпион мира Даниил Марков поделился мнением о возможном участии игроков НХЛ в составе сборной России на предстоящем первенстве планеты в Швейцарии.
«Даже не факт, что тот же Панарин приедет, если «Рейнджерс» не попадут в плей-офф. В сборной России очень большой тренерский штаб, кого там только нет. Это уже их головная боль.
Да, может быть, все наши звёзды попадут в плей-офф НХЛ, и их не будет в сборной. Но есть и другие игроки из НХЛ, менее звёздные. Если все попадут в плей-офф, то сборная будет собрана из игроков КХЛ.
Весь год проводятся этапы Евротура, на которых тренерский штаб может оценить каждого игрока. Я смотрел шведский этап, где мы проиграли все три матча. Я оценивал не результат, а именно игру молодых ребят. В других сборных тоже были далеко не ветераны. Меня расстроило отставание от шведских, финских и чешских хоккеистов в международной подготовке. У нас там не 16-летние ребята были. Отстаём от мировых тенденций развития хоккея. Это касается и европейских стандартов, и североамериканских», – приводит слова Маркова Sport24.
- 2 марта 2020
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