Игроки ЦСКА в плей-офф будут играть с нашивками в честь 75-летия Великой Победы

Хоккеисты московского ЦСКА проведут матчи плей-офф Кубка Гагарина с нашивками в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
«На игры плей-офф «армейцы» выйдут с нашивками к 75-летию Великой Победы. Мы помним и гордимся подвигом нашего народа! Одна на всех!» — написала пресс-служба ЦСКА.
Фото доступно на странице ЦСКА в «Твиттере».
Сегодня, 2 марта, ЦСКА откроет серию плей-офф Кубка Гагарина домашним матчем с нижегородским «Торпедо». Начало встречи – 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, команда тренера Игоря Никитина в 62 матчах регулярного чемпионата набрала 94 очка. ЦСКА в пятый раз выиграл Кубок континента. Ранее это «армейцам» удавалось в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах. В сезоне-2018/2019 ЦСКА также выиграл Кубок Гагарина.
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