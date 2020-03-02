«Ак Барс» и «Нефтехимик» назвали стартовые составы на первый матч серии плей-офф

Пресс-службы казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» опубликовали стартовые составы команд на матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, который состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Татнефть-Арена».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. «Ак Барс» — «Нефтехимик»



Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);

Азеведу – Кормье – Петров, Виртанен – Яруллин;

Галиев – А. Галимов – Фрэттин, Рукавишников – Лямкин;

Э. Галимов – Глухов – Лукоянов, Викстранд – Педан;

Тихонов – Воронков – Санников; Фисенко – Юдин.

Состав «Нефтехимика»:

Барулин (Шарыченков);

Энлунд – Берглунд – Хайруллин, Шарипзянов – Брынцев;

Уайт – Митчелл – Порядин, Мёрфи – Атюшов;

Черников – Куликов – Шиксатдаров, Волгин — Сергеев;

Хафизов – Шарифьянов – Бикмуллин, Пайгин – Грошев.