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«Ак Барс» и «Нефтехимик» назвали стартовые составы на первый матч серии плей-офф

«Ак Барс» и «Нефтехимик» назвали стартовые составы на первый матч серии плей-офф
Хоккей 0

Пресс-службы казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» опубликовали стартовые составы команд на матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, который состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Татнефть-Арена».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. «Ак Барс» — «Нефтехимик»

Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Азеведу – Кормье – Петров, Виртанен – Яруллин;
Галиев – А. Галимов – Фрэттин, Рукавишников – Лямкин;
Э. Галимов – Глухов – Лукоянов, Викстранд – Педан;
Тихонов – Воронков – Санников; Фисенко – Юдин.

Состав «Нефтехимика»:
Барулин (Шарыченков);
Энлунд – Берглунд – Хайруллин, Шарипзянов – Брынцев;
Уайт – Митчелл – Порядин, Мёрфи – Атюшов;
Черников – Куликов – Шиксатдаров, Волгин — Сергеев;
Хафизов – Шарифьянов – Бикмуллин, Пайгин – Грошев.

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