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«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф

«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал «Сибирь». Встреча прошла на стадионе «Уралец» и завершилась победой гостей со счётом — 1:0.

Счёт на 18-й минуте открыл нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. Ему ассистировал Александр Шаров. В концовке встречи пустые ворота екатеринбуржцев поразил Евгений Чесалин. Голкипер «Сибири» Харри Сятери оформил шат-аут. Он отразил 37 бросков по своим воротам.

Статистика матча «Автомобилист» — «Сибирь»: броски: 70-32; броски в створ: 37-20; голы: 0-2; вбрасывания: 31-16; блокированные броски: 7-19; силовые приёмы: 25-37; время в атаке: 15:28 — 06:39; штраф: 4-6.

Следующий матч серии команды также сыграют в Екатеринбурге. Он пройдёт 4 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2020, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Пуустинен (Шаров) – 17:26' (5x5)   0:2 Чесалин – 59:05' (en)
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