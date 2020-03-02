«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф

Екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал «Сибирь». Встреча прошла на стадионе «Уралец» и завершилась победой гостей со счётом — 1:0.



Счёт на 18-й минуте открыл нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. Ему ассистировал Александр Шаров. В концовке встречи пустые ворота екатеринбуржцев поразил Евгений Чесалин. Голкипер «Сибири» Харри Сятери оформил шат-аут. Он отразил 37 бросков по своим воротам.



Статистика матча «Автомобилист» — «Сибирь»: броски: 70-32; броски в створ: 37-20; голы: 0-2; вбрасывания: 31-16; блокированные броски: 7-19; силовые приёмы: 25-37; время в атаке: 15:28 — 06:39; штраф: 4-6.



Следующий матч серии команды также сыграют в Екатеринбурге. Он пройдёт 4 марта.