КХЛ установила потолок зарплат в 900 млн рублей и пол в 270 млн с сезона-2020/2021

Совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламенте в части потолка и пола заработных плат. По итогам голосования поправки были приняты подавляющим большинством голосов. Изменения приведены ниже.



Основные параметры «потолка и пола заработных плат»:

С сезона-2020/2021 устанавливается жёсткий «потолок заработных плат» — 900 млн рублей.

Изменён и уточнён состав «потолка заработных плат».

Введены меры контроля и санкции за превышение жёсткого «потолка заработных плат».

С сезона-2020/2021 устанавливается «пол заработных плат» — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистов.

Минимальный размер средств на оплату труда хоккеистов для допуска клуба к чемпионату (фиксированной части, индивидуальных бонусов и командных премий), подтверждённый финансовыми гарантиями на сезон 2020/2021 – не менее 315 млн рублей.

Недопуск клуба к чемпионату, если участники или учредители были участниками или учредителями других клубов, имеющих непогашенные задолженности по заработной плате за предыдущие сезоны.

Начиная с сезона-2020/2021 при подсчете жёсткого «потолка заработных плат» учитываются:

Доходы хоккеистов, находящихся на дату расчёта в заявке основной команды клуба. Доходы хоккеистов, заявленных в числе командированных в команду клуба ВХЛ или команду клуба, не входящую в систему соревнований, при условии перемещения их в основную команду. Учёт доходов производится по ставке, предусмотренной для выступления за основную команду, пропорционально количеству дней, при этом устанавливается, что заработная плата за выступление во второй команде должна быть менее 100%, но не менее 10% от суммы заработной платы, предусмотренной для выступления в основной команде клуба. Премиальные выплаты, предусмотренные контрактом хоккеиста или Положением о командном премировании хоккеистов клуба, в сумме, превышающей 20% от суммы контракта хоккеиста. Доходы в натуральной форме, в частности, оплата или компенсация (полностью или частично) клубом хоккеисту и его близким родственникам: коммунальных, образовательных услуг и т. п. Материальная выгода от безвозмездного получения или приобретения хоккеистом от клуба и аффилированных с ним лиц хоккеистом по цене ниже рыночной стоимости: объектов недвижимости, предметов роскоши, автомобилей и т.п. Доходы хоккеиста и его близких родственников по спонсорским, промоутерским или рекламным соглашениям, заключённым с клубом, его спонсором (рекламодателем), учредителем или жертвователем, либо с другими аффилированными лицами. Доходы близких родственников хоккеиста, полученные от клуба, его дочерних, зависимых и аффилированных лиц по договорам, условия которых несоразмерно отличаются от рыночных условий или обычаев делового оборота.

Начиная с сезона-2020/2021 в случае превышения клубом жёсткого «потолка заработных плат» не более чем на 2% предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона на суммы:

первый сезон – на сумму, равную трёхкратному размеру превышения «потолка заработных плат»;

второй сезон — на сумму, равную двукратному размеру превышения «потолка заработных плат»;

третий сезон – на сумму, равную размеру превышения «потолка заработных плат».



В случае превышения клубом жёсткого «потолка заработных плат» более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.