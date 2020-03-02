Гол «Динамо» отменили после тренерского запроса Знарка

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции встречаются московские «Динамо» и «Спартак», встреча проходит на «ВТБ Арене» (1:0, идёт первый период).
В середине первой двадцатиминутки бело-голубые смогли забросить вторую шайбу, но судьи не засчитали взятия ворот. Семён Панкратов под углом вылез на ворота и протолкнул шайбу мимо Юлиуса Гудачека. Тренер «Спартака» Олег Знарок взял запрос на помеху вратарю, и судьи после видеопросмотра отменили гол «Динамо».
В эти минуты проходят ещё два матча плей-офф Кубка Гагарина. ЦСКА играет в нижегородским «Торпедо», а казанский «Ак Барс» — с нижнекамским «Нефтехимиком».
Ранее 2 марта завершился матч серии плей-офф в Восточной конференции. «Сибирь» в гостях обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 2:0.
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